Esplosione a Damasco dove è in corso la visita di Macron

Da lettera43.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Damasco si è verificata un’esplosione mentre il presidente francese Emmanuel Macron era in visita nella capitale. La deflagrazione è stata udita e confermata da un giornalista dell’agenzia Afp presente sul posto. La visita di Macron è iniziata lunedì 6 luglio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione né su eventuali feriti o danni.

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Un’ esplosione è stata udita a Damasco, dove da lunedì 6 luglio è in visita il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha constatato un giornalista dell’agenzia Afp sul posto. Il capo dell’Eliseo si trova a colloquio con il presidente siriano, Ahmed al Sharaa, e ha lasciato nella mattinata del 7 luglio l’ hotel Four Season di Damasco prima che si udissero le esplosioni nella zona. Fonti dell’Eliseo, intanto, hanno confermato che «il presidente è al sicuro» e che «il programma della visita continua». Le strade sono state bloccate e sono state attuate misure di sicurezza in seguito all’esplosione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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