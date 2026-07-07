L’allerta vulcanica sull’Etna è stata ridotta da rossa ad arancione, portando alla riapertura immediata dell’aeroporto di Catania. Le operazioni di volo, precedentemente sospese a causa delle emissioni di cenere, sono state ripristinate. La decisione è stata presa in seguito alla variazione dello stato di allerta. Non sono stati segnalati ulteriori interruzioni o variazioni nelle attività aeroportuali.

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da «Red» a «Orange», è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato all’aeroporto di Catania, paralizzato dalle emissioni di cenere dell’Etna. La società di gestione dell’aeroporto di Catania, in precedenza, aveva comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze sarebbe stata attiva fino alle ore 14 di oggi, salvo poi anticipare la riattivazione dello scalo siciliano. Primi arrivi, prime partenze Il primo aereo nello scalo etneo è arrivato da Roma: un Ryanair proveniente da Fiumicino atterrato alle 11. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Eruzione dell'Etna, l'allerta voli passa da rossa ad arancione: già operativo l'aeroporto di Catania

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Eruzione dell'Etna, l'allerta voli passa da rossa ad arancione: operativo in anticipo l'aeroporto di CataniaL'allerta per l’attività dell’Etna è passata da rosso a arancione, portando al ripristino immediato delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania.

**Etna: allerta da rossa ad arancione, riapre aeroporto di Catania**L’aeroporto di Catania ha riaperto dopo aver chiuso temporaneamente a causa dell’aumento dei livelli di attività dell’Etna.

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