I Vescovi della Campania hanno lanciato un appello alla politica, chiedendo responsabilità. Il testo invita le istituzioni a un impegno più serio e concreto. La richiesta riguarda principalmente l'attenzione alle questioni sociali e alla gestione delle risorse pubbliche. L'appello è stato diffuso in un momento di tensione politica e si rivolge a tutte le forze politiche della regione. Nessuna indicazione di misure specifiche o risposte da parte delle autorità.

“L’appello rivolto dai Vescovi della Campania rappresenta un richiamo alto e autorevole che la politica non può permettersi di ignorare. È un invito a rimettere al centro la dignità della persona, il bene comune e la responsabilità delle istituzioni, superando ogni contrapposizione ideologica per affrontare le grandi questioni che interessano il futuro della nostra regione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando il documento diffuso dalla Conferenza Episcopale Campana. “Sono questioni che impongono alla politica uno sforzo di ascolto e di responsabilità. Condivido pienamente il passaggio nel quale... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Errico: “L’appello dei Vescovi della Campania richiama la politica alla responsabilità”

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