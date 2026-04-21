Michele Sodano risponde all' appello di Caritas e Mondoaltro | Il vostro è un appello che richiama alla responsabilità

Il candidato a sindaco di Agrigento ha commentato l'appello lanciato da Caritas e Fondazione Mondoaltro, sottolineando che si tratta di un richiamo alla responsabilità. L'invito rivolto ai partecipanti alla campagna elettorale riguardava alcune proposte per migliorare le condizioni della comunità locale in vista delle elezioni. Sodano ha risposto affermando che tale appello merita attenzione e rispetto.

Il candidato a sindaco di Agrigento Michele Sodano ha risposto all'appello lanciato da Caritas e Fondazione Mondoaltro che invitava i protagonisti della campagna elettorale a tenere conto di diverse proposte per migliorare la qualità della vita della comunità locale in vista del rinnovo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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