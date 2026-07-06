Dopo le visite di Papa Leone XIV in Campania, la Conferenza episcopale ha diffuso un documento che affronta temi come la dignità della vita, i migranti, il condizione dei detenuti e il lavoro. La nota si concentra su questioni di cura e rispetto dei diritti umani, senza approfondimenti o analisi. Le visite pastorali si sono svolte tra il 8 e il 23 maggio, coinvolgendo Napoli, Pompei e Acerra.

All’indomani delle due recenti visite pastorali di Papa Leone XIV in Campania - quella del 8 maggio al santuario di Pompei e a Napoli e quella del 23 maggio ad Acerra - la Conferenza episcopale ha presentato un documento con il quale si sono accesi i riflettori su dignità della vita, migranti, lavoro, disagio carcerario. Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente dei vescovi: "Tutte le questioni che ci stanno a cuore sono le esigenze attuali della nostra regione" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Dignità della persona e bene comune, appello dei vescovi della Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Bene che Unisce a Dio

Notizie e thread social correlati

Carceri e diritto al culto: l’appello di Don Salvatore Saggiomo sulla dignità della personaUn sacerdote ha sottolineato l’importanza di garantire il diritto al culto nelle carceri, definendolo un elemento fondamentale di rispetto e...

Bullismo e social, la sfida della scuola: educare gli studenti "al rispetto della dignità della persona umana"Gli studenti di una scuola media di Modigliana hanno partecipato a un incontro con i carabinieri dedicato al tema del rispetto della dignità della...

Temi più discussi: Dignità umana, criterio per usare le tecnologie; Il presidente dei vescovi Usa: La Corte suprema? Ha riconosciuto la dignità di ogni essere umano; Leone XIV riceve la Liberty Medal per i 250 anni dall’indipendenza americana: La dignità viene prima di ogni confine; AI e impatto sul mondo del lavoro.

Accogliere, proteggere e integrare i migranti, lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, di tutta la società civile e della Chiesa. x.com

Appello vescovi campani: Acli Salerno, un richiamo forte al primato della persona e alla corresponsabilità per il bene comuneLe Acli provinciali di Salerno accolgono con convinzione, gratitudine e senso di corresponsabilità l’appello promosso dai vescovi della Conferenza episcopale campana – maturato alla luce del messaggio ... agensir.it

Papa a Lampedusa: mons. Damiano, Leone XIV manderà un messaggio sulla dignità della persona(da Lampedusa) Noi a Lampedusa abbiamo questo luogo simbolico che è la Porta d'Europa. Una porta deve rimanere aperta: se si chiude, l'Europa rimane prigioniera di se stessa. Lo ha detto mons. Aless ... agensir.it