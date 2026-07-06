Dignità della persona e bene comune appello dei vescovi della Campania
Dopo le visite di Papa Leone XIV in Campania, la Conferenza episcopale ha diffuso un documento che affronta temi come la dignità della vita, i migranti, il condizione dei detenuti e il lavoro. La nota si concentra su questioni di cura e rispetto dei diritti umani, senza approfondimenti o analisi. Le visite pastorali si sono svolte tra il 8 e il 23 maggio, coinvolgendo Napoli, Pompei e Acerra.
All’indomani delle due recenti visite pastorali di Papa Leone XIV in Campania - quella del 8 maggio al santuario di Pompei e a Napoli e quella del 23 maggio ad Acerra - la Conferenza episcopale ha presentato un documento con il quale si sono accesi i riflettori su dignità della vita, migranti, lavoro, disagio carcerario. Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente dei vescovi: "Tutte le questioni che ci stanno a cuore sono le esigenze attuali della nostra regione" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Il Bene che Unisce a Dio
Notizie e thread social correlati
Carceri e diritto al culto: l’appello di Don Salvatore Saggiomo sulla dignità della personaUn sacerdote ha sottolineato l’importanza di garantire il diritto al culto nelle carceri, definendolo un elemento fondamentale di rispetto e...
Bullismo e social, la sfida della scuola: educare gli studenti "al rispetto della dignità della persona umana"Gli studenti di una scuola media di Modigliana hanno partecipato a un incontro con i carabinieri dedicato al tema del rispetto della dignità della...
Temi più discussi: Dignità umana, criterio per usare le tecnologie; Il presidente dei vescovi Usa: La Corte suprema? Ha riconosciuto la dignità di ogni essere umano; Leone XIV riceve la Liberty Medal per i 250 anni dall’indipendenza americana: La dignità viene prima di ogni confine; AI e impatto sul mondo del lavoro.
Accogliere, proteggere e integrare i migranti, lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, di tutta la società civile e della Chiesa. x.com
Il pontefice richiama l'Occidente a mettere la dignità della persona davanti agli interessi politici. Il suo messaggio attraversa i temi delle migrazioni, della memoria storica e della pace, invitando a non dimenticare che dietro ogni confine esistono storie e speran facebook
Appello vescovi campani: Acli Salerno, un richiamo forte al primato della persona e alla corresponsabilità per il bene comuneLe Acli provinciali di Salerno accolgono con convinzione, gratitudine e senso di corresponsabilità l’appello promosso dai vescovi della Conferenza episcopale campana – maturato alla luce del messaggio ... agensir.it
Papa a Lampedusa: mons. Damiano, Leone XIV manderà un messaggio sulla dignità della persona(da Lampedusa) Noi a Lampedusa abbiamo questo luogo simbolico che è la Porta d'Europa. Una porta deve rimanere aperta: se si chiude, l'Europa rimane prigioniera di se stessa. Lo ha detto mons. Aless ... agensir.it