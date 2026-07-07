Al Festival Il Libro Possibile la sua conversazione si intitola Fuori tema. Lei ha spesso scelto di essere «fuori tema», o forse anticonformista. Oggi, essere fuori tema è la scelta più libera che uno scrittore possa fare? «Fuori tema è la nota ricevuta dall’insegnante a commento del mio compito in classe. Da allora divago e non riesco a stare dentro un tema. Dunque è un avviso ai presenti, un mio limite, non un suggerimento da seguire». Negli ultimi mesi le sue parole su sionismo e genocidio hanno provocato fortissime reazioni. Lei ha detto che non difende una posizione politica ma il significato delle parole. Perché ritiene così importante combattere questa battaglia sul vocabolario? «Uno scrittore è responsabile nei confronti del vocabolario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Erri De Luca: «Ho difeso il significato delle parole, non una posizione politica. De Gregori? Nessuno è obbligato all'impegno civile. Non sono ateo. Nego Dio solo per me, non per gli altri»

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