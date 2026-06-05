Sui casi Erri De Luca e Francesco De Gregori | attenzione a non ridurre la controversia a una caricatura

La controversia tra Erri De Luca e Francesco De Gregori riguarda alcune dichiarazioni pubbliche e interpretazioni artistiche. La discussione ha attirato attenzione sui social e sui media, con opinioni divergenti tra sostenitori e detrattori. La vicenda si concentra su aspetti legati alla libertà di espressione e alle opinioni personali degli artisti. Non sono stati coinvolti procedimenti legali o sanzioni ufficiali, e la discussione continua a dividere pubblico e critica.

Chi non fa, non falla, dice il proverbio. Anche nei giornali sono frequenti gli errori, ma basta correggersi e amici come prima. Correzione. Qualche giorno fa, commentando le critiche rivolte a Erri De Luca e a Francesco De Gregori per certe loro affermazioni sbalorditive (De Luca: “ Sono sionista. Chiunque riconosca il diritto di Israele a esistere è già sionista. So benissimo cosa sia un genocidio, e applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Il fatto che Israele abbia ripetutamente spostato la popolazione civile, da nord a sud e da sud a nord, per allontanarla dalle zone di combattimento attivo, rende questa accusa vuota”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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