Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno per la posizione su Gaza | ma il problema non sono le sue idee
Erri De Luca è stato escluso dal Festival di Salerno a causa delle sue posizioni sulla situazione a Gaza. La decisione ha suscitato polemiche e attirato l’attenzione su un possibile conflitto tra libertà di espressione e scelte organizzative. La questione non riguarda le idee espresse dall’autore, ma la decisione di escluderlo dall’evento culturale. Il caso ha acceso un dibattito pubblico e rappresenta uno dei più rilevanti episodi di tensione tra cultura e politica degli ultimi anni in Italia.
Il caso Erri De Luca rischia di trasformarsi in uno dei più significativi cortocircuiti culturali italiani degli ultimi anni. Lo scrittore napoletano, inizialmente incaricato di tenere la prolusione inaugurale di Salerno Letteratura 2026, è stato infatti escluso dall’apertura della manifestazione dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese. La decisione della direzione artistica ha immediatamente acceso il dibattito. Non tanto per le posizioni espresse da De Luca, condivisibili o meno, quanto per una questione più ampia: può un festival letterario selezionare o escludere un autore in base alle sue opinioni politiche? La vicenda nasce da alcune dichiarazioni rilasciate da Erri De Luca durante un incontro a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza
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