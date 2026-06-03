Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno per la posizione su Gaza | ma il problema non sono le sue idee

Notizia in breve

Erri De Luca è stato escluso dal Festival di Salerno a causa delle sue posizioni sulla situazione a Gaza. La decisione ha suscitato polemiche e attirato l’attenzione su un possibile conflitto tra libertà di espressione e scelte organizzative. La questione non riguarda le idee espresse dall’autore, ma la decisione di escluderlo dall’evento culturale. Il caso ha acceso un dibattito pubblico e rappresenta uno dei più rilevanti episodi di tensione tra cultura e politica degli ultimi anni in Italia.