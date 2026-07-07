Sinner ha dichiarato di essere partito in difficoltà contro Struff, ma di aver migliorato il servizio e di essere rimasto concentrato mentalmente. Dopo aver perso il primo set, si è riappropriato del gioco e ha raggiunto la semifinale.

“Struff ha iniziato meglio di me, ero un po ‘ in difficoltà, sono entrato in partita e ho iniziato a servire un po’ meglio. Sono rimasto lì mentalmente e sono contento di essere tornato in semifinale “. Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo in tre set (7-6, 7-6, 6-3) ai quarti di finale di Wimbledon contro Jan – Lennard Struff. L’azzurro ha vinto per 3-0 per il quarto match consecutivo e – nonostante non stia offrendo il suo miglior tennis – continua a mostrare grande solidità e grande freddezza nei punti decisivi, soprattutto grazie a un ottimo rendimento al servizio. Proprio il servizio sembra oggi essere il suo colpo migliore: 16 ace, 65% di prime in campo e 85% di punti vinti con la prima in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ero un po’ in difficoltà, poi ho iniziato a servire meglio. Sono rimasto lì mentalmente”: l’analisi di Sinner

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#Sinner Struff è un giocatore difficile da affrontare, merita tutto ciò che ha ottenuto in carriera e anche fuori dal campo è una persona eccezionale. Lui ha iniziato meglio di me, ero un po’ in difficoltà, poi sono entrati in partita, ho iniziato a servire meglio e sono x.com

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