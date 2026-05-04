Tra terra e cielo visita guidata speciale all’Osservatorio meteorologico del Collegio Alberoni

Sabato 9 maggio, si svolgerà una visita guidata speciale presso l'Osservatorio meteorologico del Collegio Alberoni, all’interno della mostra “Abitare il cielo. Il poema delle nuvole” in corso alla Galleria Biffi Arte fino al 16 maggio. L’evento, promosso dalla Galleria Alberoni e dalla Galleria Biffi Arte, offrirà l’opportunità di esplorare il collegamento tra terra e cielo attraverso un percorso che si inserisce nel contesto espositivo dedicato alle nuvole e al loro ruolo nel paesaggio.

Nell’ambito della mostra Abitare il cielo. Il poema delle nuvole di Alberto Bertoldi, in corso alla Galleria Biffi Arte fino a sabato 16 maggio, la Galleria Alberoni e la Galleria Biffi Arte propongono congiuntamente una visita guidata speciale, intitolata Tra terra e cielo, che si terrà sabato 9.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Visita guidata: A giro tra le opere d’arte, Pisa museo a cielo apertoDai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all’insù, ma quanto conosciamo davvero il... Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più... Contenuti di approfondimento Si parla di: L’Osservatorio meteorologico del Collegio Alberoni raddoppia la sua strumentazione. Tra terra e cielo, visita guidata speciale all’Osservatorio Meteo del Collegio AlberoniGalleria Alberoni, visita guidata sabato 9 maggio, ore 16.30 - Nell’ambito della mostra Abitare il cielo. Il poema delle nuvole di Alberto Bertoldi, in ... piacenzasera.it L’incanto della musica al Collegio Alberoni per il quarto centenario vincenzianoAlla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni arriva la grande musica ad animare le celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli, ist ... ilpiacenza.it