Equitazione Piergiorgio Bucci dopo la vittoria in Messico | Ho un cavallo incredibile Vincere qui è speciale

Piergiorgio Bucci ha ottenuto una vittoria importante nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026 a Città del Messico, dopo aver concluso al terzo posto a Miami Beach alcune settimane fa. L’atleta ha dichiarato di avere un cavallo incredibile e ha definito la vittoria in Messico un risultato speciale. La competizione ha visto la partecipazione di diversi cavalieri di alto livello provenienti da vari paesi.

Una vittoria straordinaria. Dopo il terzo posto raccolto a Miami Beach qualche settimana fa, Piergiorgio Bucci regala all’Italia e si regala a lui stesso un successo pesantissimo a Città del Messico, nella seconda tappa del Global Champions Tour 2026. Il cavaliere azzurro è stato impeccabile. Doppio netto: il primo nella manche d’esordio e il secondo, con il miglior tempo (43.68), nel jump off. Un percorso che gli è valso il gradino più alto del podio nel contest, il secondo posto nella classifica generale della competizione e anche l’ottenimento – con largo anticipo – del pass per il Champions Tour Super Grand Prix di fine anno, che si terrà a Ryad (Arabia Saudita) a metà novembre, con i soli vincitori di tutte le tappe del circuito più importante e prestigioso del salto ostacoli planetario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Piergiorgio Bucci dopo la vittoria in Messico: “Ho un cavallo incredibile. Vincere qui è speciale” Notizie correlate Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d’azzurro nel Global Champions Tour 2026. Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Masini: "Alla Fiorentina"Home > Video > Sanremo 2026, Fedez: "Ho una dedica speciale per la vittoria, ma lo dico dopo". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions Tour; Salto ostacoli: trionfo di Bucci nel GP LGCT di Città del Messico; Messico: favoloso Piergiorgio Bucci!; Messico: super Bucci in versione Global!. Equitazione, Piergiorgio Bucci dopo la vittoria in Messico: Ho un cavallo incredibile. Vincere qui è specialeUna vittoria straordinaria. Dopo il terzo posto raccolto a Miami Beach qualche settimana fa, Piergiorgio Bucci regala all'Italia e si regala a lui stesso ... oasport.it Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d'azzurro nel Global Champions Tour 2026. La seconda tappa del massimo circuito internazionale equestre, ... oasport.it Mamma mia Piergiorgio Bucci: che vittoria nella tarda serata italiana a Città del Messico nella seconda tappa del @GCT_events #Equestrian Il salto ostacoli azzurro può risalire la corrente e darsi una chance verso #LA2028 x.com Piergiorgio Bucci, dopo il 3° posto nel Gran Premio del Longines Global Champions Tour a Miami, insieme alla statunitense Kaitlin Campbell ha vinto ieri su Pallieter van de N.Ranch (suo compagno nella gara in Florida) la tappa della Global Champions Lea - facebook.com facebook