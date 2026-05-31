Durante la prima manche di Piazza di Siena 2026, Bucci ha completato il percorso senza errori. Sophie Hinners ha iniziato il percorso con 8 penalità. La gara è in corso con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma online. La competizione prosegue con altri concorrenti ancora impegnati nel percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 C’è Sophie Hinners all’inizio del percorso. 14.00 8 penalità per l’inglese. 13.59 Non c’è Cian O’Connors, l’irlandese si è ritirato. Aspettiamo io tempo di Adrian Whiteway. 13.58 Ritiro per lei, dopo 12 penalità. 13.57 Aspettiamo il tempo della britannica Jessica Mendoza. 13.56 ZERO ERRORI PER LA TEDESCA! Sprehe chiude a 77.56 e va al quinto posto. 13.54 Torna la Germania, con la tedesca Jorne Sprehe. 13.53 Peccato per l’errore nella gabbia, 75.06 e 4 penalità per lui che va al sedicesimo posto. 13.52 Terzo azzurro consecutivo, è Roberto Previtali. 13.51 Ottima manche di Giulia che sale al quinto posto con 69. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: continua la prima manche, percorso netto per Bucci!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A MARIE FERRERO (30/05/2026)

Notizie e thread social correlati

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: un solo percorso netto a metà della prima manche, bene Paini e ProttoDurante la competizione di equitazione a Piazza di Siena 2026, un cavaliere ha completato la prima manche senza errori, posizionandosi tra i migliori.

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: continua la prima manche, ancora zero percorsi nettiDurante la prima manche di Piazza di Siena 2026, nessun cavaliere ha completato il percorso senza penalità.

Temi più discussi: Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; Piazza di Siena 2026: concorso ippico a Roma; Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming; Equitazione: Piazza di Siena 2026 - Gran Premio Sei Barriere.

Il concorso #ippico di #PiazzadiSiena compie #100 anni, un secolo di storia dell' #equitazione x.com

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: un solo percorso netto a metà della prima manche, bene Paini e ProttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Tocca a Khaled Almobty, primo saudita in startlist. 13.35 La statunitense paga un'ingenuità al primo salto ... oasport.it

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: il Messico vince dopo 78 anni! Italia ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14: Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026. Vi ringraziamo ... oasport.it