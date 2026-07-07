L’epatite A è un'infezione che colpisce il fegato, trasmessa principalmente tramite via oro-fecale, attraverso alimenti, acqua contaminata o contatti stretti. La prevenzione si basa su un’adeguata igiene, attenzione ai cibi crudi e vaccinazione. La malattia si manifesta con sintomi come ittero, affaticamento e nausea, e può colpire persone di tutte le età. Le autorità sanitarie raccomandano misure di prevenzione per ridurre il rischio di diffusione.

Il virus colpisce il fegato e si diffonde soprattutto per via oro-fecale, attraverso alimenti, acqua contaminata o contatti stretti. Igiene, attenzione ai cibi crudi e vaccino restano le principali forme di prevenzione. Epatite A tra i temi più cercati della mattinata. Ma di cosa si tratta davvero? Prima di tutto è bene chiarire un punto: l’epatite A è un’infezione virale del fegato causata dal virus HAV. Nella maggior parte dei casi ha un decorso acuto e si risolve spontaneamente, ma può provocare sintomi anche importanti, soprattutto negli adulti e nelle persone più fragili. Che cos’è l’epatite A. L’epatite A è una malattia infettiva causata da un virus che colpisce il fegato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Epatite A, perché se ne parla: cos’è, come si trasmette e quando preoccuparsi

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