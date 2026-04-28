Recentemente si è parlato della grazia, un atto di clemenza previsto dalla Costituzione e attribuito al presidente della Repubblica. La discussione si è concentrata sul caso di Nicole Minetti, che ha portato alla ribalta questa prerogativa. La revoca della grazia e il ruolo del Guardasigilli sono stati oggetto di attenzione, sollevando domande sulla responsabilità e le procedure legate a questo potere.

Il caso Nicole Minetti ha rimesso sotto i riflettori la grazia, cioè l'atto di clemenza che la Costituzione inserisce tra quelli in capo al presidente della Repubblica. È disciplinato dall' articolo 87 della Carta: prevede che il presidente della Repubblica possa, con un proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. La grazia estingue in tutto o in parte la pena inflitta o la trasforma in un'altra pena (esempio, una multa al posto del carcere). Il successivo articolo 89 precisa "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Ciò significa che il decreto con cui il Capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal Ministro di Grazia e Giustizia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è la "grazia" del presidente e quando si revoca. Perché il Guardasigilli ne è responsabile

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