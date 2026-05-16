Cos' è questa spesa al supermercato con il metodo 5-4-3-2-1 e perché se ne parla

Fare la spesa al supermercato spesso diventa un labirinto di offerte invitanti, confezioni doppie e scelte impulsive che finiscono in sprechi e frigo disordinato. Il risultato finale? Tempo perso, soldi sprecati e alimentazione sbilanciata. Ecco perché sta diventando virale sui social e nei. 🔗 Leggi su Today.it

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The Spanish Supermarket Trap: Don't Get Confused at the Checkout!

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