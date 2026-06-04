In una relazione, può essere difficile capire se si condividono obiettivi e valori. Spesso si riscontrano problemi nel valutare se il partner è compatibile, specialmente quando mancano domande chiare o comunicazione aperta. La mancanza di confronto può portare a dubbi su come si stia procedendo insieme. Non sempre è semplice capire se si è sulla stessa lunghezza d’onda, anche se si desidera mantenere un rapporto stabile.

I n coppia, una delle mie difficoltà principali è capire se con il partner stiamo viaggiando nella stessa direzione. La nostra relazione è iniziata da poco meno di un anno e ci sono tante cose che vorrei chiedergli eppure la paura mi blocca. Temo che le sue risposte potrebbero deludermi e costringermi a prendere un’altra strada. Quanto è importante chiedere? Lucilla Problemi di coppia? La regola del 2-2-2 forse può aiutare X Leggi anche › La psicologa risponde. Le parole che fanno male alla coppia Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. È autrice di “ Sesso. Domande e risposte ”, “ Delitti familiari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La coppia può risentire di domande non fatte al proprio partner. È infatti importante conoscere per comprendere se quella persona è adatta a noi

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