Richiamo di salame Venditti per presenza del virus di Epatite E quali sono i rischi dell' infezione
È stato emesso un richiamo su un lotto di salame Venditti a causa della presenza del virus dell’epatite E. Il prodotto interessato è stato distribuito in diverse aree, e al momento non ci sono segnalazioni di persone contagiate. Le autorità sanitarie raccomandano di non consumare il salame e di restituirlo ai punti vendita. Si stanno svolgendo controlli per verificare la provenienza e la diffusione del prodotto.
Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di salame Venditti a causa della presenza del virus dell’epatite E. Nello specifico, si tratta del prodotto Fegatello nostrano. Il virus dell’epatite E ha come bersaglio specifico le cellule del fegato e causa infiammazione, compromettendo potenzialmente le funzioni dell’organo. L’avviso di richiamo sul salame Venditti Nella giornata di lunedì 11 maggio, il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il lotto PSSAF20092025 del prodotto Fegatello nostrano di Venditti’s Idea srl, il cui stabilimento si trova in via Antonio Pacinotti 9 ad Avezzano. La confezione da 200 grammi interessata dal richiamo ha scadenza 16 agosto 2026.🔗 Leggi su Virgilio.it
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