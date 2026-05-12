Richiamo di salame Venditti per presenza del virus di Epatite E quali sono i rischi dell' infezione

È stato emesso un richiamo su un lotto di salame Venditti a causa della presenza del virus dell’epatite E. Il prodotto interessato è stato distribuito in diverse aree, e al momento non ci sono segnalazioni di persone contagiate. Le autorità sanitarie raccomandano di non consumare il salame e di restituirlo ai punti vendita. Si stanno svolgendo controlli per verificare la provenienza e la diffusione del prodotto.

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