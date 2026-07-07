Un imprenditore ha investito nel settore apistico, trasformando il Bue Apis in simbolo della rinascita locale. La sua attività si concentra sulla produzione di miele e altri prodotti dell’alveare, con un focus sulla valorizzazione del territorio. L’obiettivo è sostenere l’economia della zona e promuovere il settore agricolo locale. La scelta di investire nel settore apistico evidenzia un impegno diretto nel rafforzare l’identità e le tradizioni del territorio.

Ci sono imprenditori che costruiscono aziende. E poi ci sono quelli che provano a ricostruire una intera comunità. Enzo Rillo appartiene a questa seconda categoria. Basta ascoltarlo parlare del Taburno per capire che, prima ancora dei numeri, dei business plan e degli investimenti, c'è un legame che nasce da molto lontano. Dai sacrifici di suo padre che aveva una piccola azienda agricola, da una terra che non ha mai smesso di sentire sua, anche quando la sua carriera imprenditoriale lo ha portato ben oltre i confini del Sannio. Quando nel 2023 decide di rilevare la Cantina del Taburno, storica cooperativa fondata nel 1972, non acquista... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Enzo Rillo, l’imprenditore che ha scelto di investire nella sua terra: così il Bue Apis è diventato il simbolo della rinascita del Sannio

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