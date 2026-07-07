Enzo Fernandez ha segnato il gol che ha portato l’Argentina ai quarti di finale dei Mondiali 2026, contribuendo a un risultato di 3-2 contro l’Egitto negli ottavi di finale. Con questa rete, è stato raggiunto il traguardo di 3000 gol totali nei Mondiali. La partita si è conclusa nei minuti di recupero, dopo una sfida molto combattuta.

Enzo Fernandez ha scritto la storia segnando il gol numero 3000 nei Mondiali nella sfida tra Argentina ed Egitto. L’ Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando l’ Egitto per 3-2 in un match pazzesco, valido per gli ottavi di finale e risolto soltanto nei minuti di recupero. La sfida di stasera consegna ufficialmente alla storia del calcio il centrocampista Enzo Fernandez, autore della rete decisiva ma soprattutto del gol numero 3.000 nella storia della Coppa del Mondo. Una serata memorabile e ricca di sofferenza per la Selección di Lionel Messi, che ha dovuto faticare oltre il previsto per piegare la resistenza della nazionale africana, passata in vantaggio con Ibrahim e capace di raddoppiare temporaneamente con Ziko, prima della clamorosa rimonta guidata da Romero, dal capitano e dal sigillo storico finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Enzo Fernandez nella storia! Il suo gol decisivo in Argentina Egitto è il numero 3000 nei Mondiali

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Enzo Fernandez goal

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