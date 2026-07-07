eni storage systems avvia il cantiere della fabbrica per la produzione di batterie stazionarie a brindisi

Eni Storage Systems ha iniziato i lavori per costruire una fabbrica di batterie stazionarie nel sito industriale di Brindisi. La società, controllata da Eni Industrial Evolution e Fib del gruppo Seri Industrial, ha dato il via alla fase di cantierizzazione sul sito. La produzione di batterie sarà destinata a sistemi di accumulo energetico e si inserisce in un progetto di sviluppo industriale nella regione. La realizzazione della struttura prevede l’installazione di impianti e macchinari necessari alla produzione.

Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e Fib (gruppo Seri Industrial), ha avviato nel sito industriale di Brindisi il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (Lfp), destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo (Bess) che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. In particolare, tali sistemi accumulano l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili nei momenti di eccesso di produzione e la rilasciano quando è necessario, e sono quindi fondamentali per gestire l’ intermittenza delle fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie

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A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarieA Brindisi, Eni Storage Systems ha avviato i lavori per il nuovo sito di produzione di batterie stazionarie.

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