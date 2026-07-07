a brindisi eni storage systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie

Notizia in breve

A Brindisi, Eni Storage Systems ha avviato i lavori per il nuovo sito di produzione di batterie stazionarie. La prima pietra è stata posata nel sito precedentemente dedicato a Versalis, per realizzare sistemi di accumulo energetico. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Seri Industrial. La realizzazione coinvolge la trasformazione dell’area industriale dedicata in un impianto per la produzione di sistemi di accumulo energetico.