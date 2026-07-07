A Brindisi Eni Storage Systems avvia il cantiere del sito per la produzione di batterie stazionarie
A Brindisi, Eni Storage Systems ha avviato i lavori per il nuovo sito di produzione di batterie stazionarie. La prima pietra è stata posata nel sito precedentemente dedicato a Versalis, per realizzare sistemi di accumulo energetico. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Seri Industrial. La realizzazione coinvolge la trasformazione dell’area industriale dedicata in un impianto per la produzione di sistemi di accumulo energetico.
Posata la prima pietra del cantiere che trasformerà il sito Versalis con il progetto di Eni e Seri Industrial per la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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