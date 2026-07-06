Eni Storage Systems ha iniziato i lavori per la realizzazione di una gigafactory dedicata alla produzione di batterie stazionarie a Brindisi. La società, controllata da Eni Industrial Evolution e FIB (Gruppo Seri Industrial), ha dato il via alle operazioni nel sito industriale della città. L’avvio del cantiere segna l’inizio delle attività di costruzione e installazione degli impianti necessari per la produzione. La fabbrica sarà destinata alla produzione di batterie per applicazioni stazionarie.

Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), ha avviato oggi nel sito industriale di Brindisi il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litioferro-fosfato (LFP), destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo (BESS) che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. In particolare, tali sistemi accumulano l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili nei momenti di eccesso di produzione e la rilasciano quando è necessario, e sono quindi fondamentali per gestire l’intermittenza delle fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Secoloditalia.it - Eni Storage Systems avvia il cantiere della gigafactory per la produzione di batterie stazionarie a Brindisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via a Brindisi il cantiere per il nuovo polo di Eni per le batterie stazionarie?È iniziato a Brindisi il cantiere per il nuovo impianto di Eni dedicato alle batterie stazionarie.

La gigafactory di batterie Eni da domani diventa realtà ma il petrolchimico rischia il collassoDomani si terrà la cerimonia di posa della prima pietra di una nuova gigafactory di batterie presso il petrolchimico di Brindisi.

Eni Storage Systems, al via a Brindisi il nuovo polo europeo per le batterie destinate agli accumuli rinnovabiliRicci (Eni): Un progetto che punta a supportare la transizione, creando valore industriale e tecnologico, in un settore chiave per il percorso di decarbonizzazione ... affaritaliani.it

Eni Storage Systems avvia il cantiere della fabbrica per la produzione di batterie stazionarie a Brindisi(Teleborsa) - Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), ha avviato oggi nel sito industriale di Brindisi il cantiere per la costruzione del nuovo polo it ... finanza.repubblica.it