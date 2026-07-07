Eni avvia la gigafactory nell' impianto di Brindisi
Eni ha avviato la costruzione di una gigafactory nell’impianto di Brindisi, dedicata alla produzione di batterie. La struttura sarà parte di un progetto europeo per la filiera delle batterie, con un investimento di centinaia di milioni di euro. La fabbrica avrà capacità di produzione significativa e dovrebbe essere operativa entro il 2025. L’impianto si inserisce nel piano di transizione industriale del gruppo, volto a rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
Eni accelera sulla trasformazione industriale e punta su Brindisi come snodo della filiera europea delle batterie. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Claudio Descalzi ha avviato ieri nel sito industriale pugliese il cantiere per la realizzazione del nuovo polo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo stazionari (Bess), considerati essenziali per sostenere la diffusione delle fonti rinnovabili e garantire la stabilità delle reti elettriche. La cerimonia della posa della prima pietra si è svolta nell'area dello stabilimento Versalis un tempo destinata allo stoccaggio dei polimeri, oggi al centro del progetto di riconversione industriale, alla presenza del ministro delle Imprese, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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