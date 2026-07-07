Eni avvia la gigafactory nell' impianto di Brindisi

Notizia in breve

Eni ha avviato la costruzione di una gigafactory nell’impianto di Brindisi, dedicata alla produzione di batterie. La struttura sarà parte di un progetto europeo per la filiera delle batterie, con un investimento di centinaia di milioni di euro. La fabbrica avrà capacità di produzione significativa e dovrebbe essere operativa entro il 2025. L’impianto si inserisce nel piano di transizione industriale del gruppo, volto a rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.