Eni ha concluso un investimento di 70 milioni di dollari in Nouveau Monde Graphite, società canadese che produce grafite naturale e materiali per batterie. L’azienda entra così nel settore dei minerali critici, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato dei materiali necessari per le batterie di nuova generazione. La mossa si inserisce in un piano più ampio che riguarda anche il potenziamento della gigafactory di Brindisi, in Italia.

Eni ha completato l’investimento da 70 milioni di dollari in Nouveau Monde Graphite (Nmg), società canadese specializzata nella produzione di grafite naturale e materiali avanzati per batterie. L’operazione era stata annunciata a inizio aprile, ma il completamento dell’acquisto è avvenuto solo in questi ultimi giorni. L’operazione interessa molto da vicino il progetto della Gigafactory nell’area industriale di Brindisi; l’acquisto segna l’ingresso del gruppo energetico italiano nella catena dei minerali critici. I dettagli dell’operazione. La sottoscrizione da 70 milioni di dollari si inserisce in un aumento di capitale complessivo da 309,5 milioni di dollari, al quale partecipano anche due importanti investitori istituzionali canadesi: Canada Growth Fund;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni entra nel mercato dei minerali critici, piano per rafforzare la Gigafactory di Brindisi

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