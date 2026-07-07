Più di 90 scienziati francesi hanno scritto al governo chiedendo l’adozione di una legge specifica sull’emergenza climatica. La richiesta segue un’ondata di caldo record che ha colpito il paese, causando temperature elevate e condizioni estreme. La lettera sottolinea la necessità di misure legislative immediate per affrontare i cambiamenti climatici. Nessuna altra azione o dettaglio è stato comunicato finora.

Più di 90 scienziati francesi hanno chiesto al governo una legge sull'emergenza climatica. La richiesta arriva dopo la storica ondata di caldo che ha investito la Francia. Tra i firmatari ci sono climatologi di primo piano come Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte e Jean Jouzel, insieme all'economista Thomas Piketty. L'appello è stato pubblicato su Le Monde e promosso dall'associazione Bloom. Il Paese, scrivono, è uscito «collettivamente traumatizzato» da dieci giorni di caldo estremo.L'appello dopo un giugno rovente«La nostra sofferenza è stata immensa», scrivono gli scienziati sul quotidiano francese. Ricordano gli ospedali sotto pressione, il personale sanitario esausto e milioni di cittadini costretti a fare i conti con gli effetti diretti del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Emergenza climatica in Francia, serve una legge ad hoc: la richiesta dei climatologi e degli scenziati

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Per alcuni ci vuole l'afa per capire... Accelerare la #transizione #indipendenzaenergetica #emergenzaclimatica #rinnovabili #noinflazionedafossili #farepresto x.com

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