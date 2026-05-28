Caldo l’allarme dei sindacati | Emergenza incidenti per lavoratori serve legge ad hoc per stop in ore più torride
A causa delle alte temperature di maggio, i sindacati segnalano un aumento degli incidenti sul lavoro. Chiedono una legge specifica per sospendere le attività durante le ore più calde. Le temperature record interessano tutta la penisola, con picchi elevati sia al Nord che al Sud. La situazione ha portato all’attenzione di chi rappresenta i lavoratori, che sottolineano il rischio crescente per chi opera all’aperto o in ambienti non climatizzati.
(Adnkronos) – E' un maggio da record per le temperature, con picchi sempre più torridi da Nord a Sud del Paese. E con le temperature cresce l'allarme dei sindacati per le condizioni di sicurezza dei lavoratori, specie di quelli più a rischio per l'esposizione prolungata alle ondate di calore. A partire da quelli delle costruzioni,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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