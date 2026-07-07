Embrione impiantato sulla cicatrice di cesarei precedenti | una donna salvata a Salerno

Una donna di Cava de’ Tirreni è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno per rimuovere un’ecografia rara, chiamata gravidanza ectopica, che si era sviluppata sulla cicatrice di precedenti interventi di cesareo. L’operazione è stata completata con successo.

Una giovane donna di Cava de’ Tirreni è stata sottoposta con successo a un delicato intervento chirurgico per il trattamento di una rara forma di gravidanza ectopica, nota anche come scar pregnancy, presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno. La paziente, come reso noto dal responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della struttura, Michele Polichetti, è stata dimessa nei giorni scorsi ed è tornata a casa in buone condizioni di salute. La scar pregnancy è una particolare forma di gravidanza ectopica nella quale l’embrione si impianta sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo, una condizione rara ma potenzialmente molto pericolosa per il rischio di emorragie e di gravi complicanze materne. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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