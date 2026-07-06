Raro caso di gravidanza sviluppata su un precedente taglio cesareo | donna salvata a Salerno

Notizia in breve

Una donna ha subito un intervento presso una clinica di Salerno dopo aver sviluppato una gravidanza ectopica su un precedente taglio cesareo. La gravidanza, considerata rara, è stata trattata chirurgicamente presso la struttura. I medici sono intervenuti per salvare la paziente, che si trovava in condizioni di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sul decorso post-operatorio o sull’esito finale.