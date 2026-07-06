Raro caso di gravidanza sviluppata su un precedente taglio cesareo | donna salvata a Salerno

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna ha subito un intervento presso una clinica di Salerno dopo aver sviluppato una gravidanza ectopica su un precedente taglio cesareo. La gravidanza, considerata rara, è stata trattata chirurgicamente presso la struttura. I medici sono intervenuti per salvare la paziente, che si trovava in condizioni di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sul decorso post-operatorio o sull’esito finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La donna era affetta da quella che viene definita gravidanza ectopica, ma è stata sottoposto a un intervento alla Casa di Cura Tortorella di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

After the girl saved the hunted CEO, the smitten CEO begs with red eyes to leave together!

Video After the girl saved the hunted CEO, the smitten CEO begs with red eyes to leave together!

Notizie e thread social correlati

Brotzu, salvata una 35enne: è un caso raro di tumore genetico STK11Una donna di 35 anni è stata salvata grazie a un intervento che ha permesso di rimuovere metastasi addominali legate a un raro tumore genetico,...

Bloccata in casa e in preda al panico: salvata donna a SalernoNella mattinata di oggi, a Salerno, una donna è rimasta bloccata nella propria casa in via Matteo Mazzotti, vicino al Cinema San Demetrio.

Temi più discussi: Salvare una donna incinta di 28 settimane affetta da una rara complicazione della gravidanza.; Nascita speciale al Gom di Reggio Calabria: tre gemelli nati con taglio cesareo; Sienna Miller sorprende i fan con un raro album di famiglia; Sorpresa in un centro ippico della Toscana: nascono due puledri gemelli, è un caso quasi unico.

raro caso di gravidanzaRaro caso di gravidanza sviluppata su un precedente taglio cesareo: donna salvata a SalernoLa donna era affetta da quella che viene definita gravidanza ectopica, ma è stata sottoposto a un intervento alla Casa di Cura Tortorella di Salerno ... fanpage.it

raro caso di gravidanzaCaso raro di gravidanza ectopica, donna salvata nel SalernitanoUna giovane donna di Cava de' Tirreni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico per il trattamento di una rara forma di gravidanza ectopica, nota come scar pregnancy, presso la Casa d ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web