Raro caso di gravidanza sviluppata su un precedente taglio cesareo | donna salvata a Salerno
Una donna ha subito un intervento presso una clinica di Salerno dopo aver sviluppato una gravidanza ectopica su un precedente taglio cesareo. La gravidanza, considerata rara, è stata trattata chirurgicamente presso la struttura. I medici sono intervenuti per salvare la paziente, che si trovava in condizioni di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sul decorso post-operatorio o sull’esito finale.
La donna era affetta da quella che viene definita gravidanza ectopica, ma è stata sottoposto a un intervento alla Casa di Cura Tortorella di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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