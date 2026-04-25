Bloccata in casa e in preda al panico | salvata donna a Salerno

Nella mattinata di oggi, a Salerno, una donna è rimasta bloccata nella propria casa in via Matteo Mazzotti, vicino al Cinema San Demetrio. La donna si trovava in uno stato di forte agitazione e ha vissuto momenti di paura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per soccorrerla e metterla in sicurezza. La situazione è stata risolta senza ulteriori complicazioni.

Attimi di paura nella mattinata di oggi a Salerno, in via Matteo Mazzotti, nei pressi del Cinema San Demetrio, dove una donna è rimasta chiusa nella propria abitazione in forte stato di agitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allertati dalle grida provenienti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Resta bloccata al rifugio del Pellegrino: donna salvata dal Soccorso AlpinoLa 56enne, di origini cilentane, è stata imbarcata a bordo dell’elicottero e trasportata presso il più vicino ospedale. Ostetrica in preda al panico abbandona la sala parto: “Si è fatta prendere dal panico, mio marito ha dovuto far nascere il bambino da solo”Chi ha visto Grey’s Anatomy o altri medical drama sa che in sala parto possono succedere colpi di scena incredibili. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Latina – Anziana cade e rimane bloccata in casa, i soccorritori entrano dalla finestra; Corteo Antifa contro Casa Pound: Genova bloccata e viabilità in tilt; Vini dealcolati, in Italia prevista una crescita del 90% (se si supera la burocrazia); Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran. Cade in casa e resta bloccata, donna di 87 anni soccorsa in una pozza di sangueI vigili del fuoco con l'autoscala entrano da una finestra al terzo piano per aprire la porta ai sanitari. L'anziana non rispondeva, l'allarme lanciato da una conoscente ... latinaoggi.eu Imperia: cade in casa e resta bloccata, mobilitazione dei soccorsi in Calata Cuneo davanti a numerosi curiosi /Le immaginiMobilitazione dei soccorsi questa mattina, martedì 21 aprile, per una signora di 81 anni caduta in casa e impossibilitata a muoversi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Imper ... imperiapost.it Scusate la pessima qualità delle immagini ma io ero sconvolta… Lei è Chiara Ingrosso (io ero bloccata nel parcheggio da un quarto d’ora con questa che parlava a macchinetta… Le ho chiesto se stava bene perché non mi sembrava, io potevo uscire a piedi - facebook.com facebook