Elisabetta Canalis ha condiviso sui social media foto in bikini mini e selfie allo specchio, attirando l’attenzione dei follower. La pubblicazione segue la fine della sua relazione con Alvise Rigo. La showgirl ha pubblicato vari scatti che mostrano il suo stile di vita e la sua forma fisica. Nessuna dichiarazione ufficiale sulla rottura, ma i post sono stati molto commentati. La Canalis ha mantenuto un tono spontaneo e naturale nelle immagini condivise.

Tra cene a lume di candela, selfie in ascensore, allenamenti intensi e scorci romani, il mese di maggio di Elisabetta Canalis sembra condensare alla perfezione tutto il suo stile di vita pieno e dinamico. Nel coloratissimo photodump condiviso sul suo profilo Instagram, la 47enne ha voluto regalare ai fan un variegato diario dei suoi ultimi trenta giorni, e c'è davvero di tutto: dai look sensuali da gran sera agli outfit più casual, mentre sfreccia in monopattino per le strade della Capitale. Una serenità contagiosa e un'energia invidiabile, tra l'Italia e i suoi mille impegni negli Stati Uniti. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisabetta Canalis infiamma maggio, tra bikini mini e selfie allo specchio

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Elisabetta Canalis a Los Angeles con Alvise Rigo: Capodanno damore

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