elisa caponetti pubblica nodi oscuri volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile

Elisa Caponetti ha pubblicato il libro “Nodi Oscuri, volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile” con Armando Editore. Il testo descrive come la violenza possa manifestarsi in molte forme, spesso invisibili, come nel silenzio di un abbandono o nel controllo di un partner. La scrittrice evidenzia come queste violenze si nascondano nei dettagli di situazioni quotidiane, rendendo difficile riconoscerle.

MILANO – (Armando Editore). La violenza non ha un solo volto. Assume infinite forme, spesso invisibili e si annida dove meno te lo aspetti: nel silenzio di un abbandono, nel controllo di un partner, nel veleno di una falsa accusa. La nostra società fatica a riconoscerne i segni. Il libro è un viaggio profondo nel cuore delle relazioni umane e nel complesso sistema che dovrebbe proteggerle. Attraverso un’analisi multidisciplinare, l’opera svela le dinamiche psicologiche che si celano dietro la violenza e ne evidenzia le cicatrici invisibili a lungo termine. Dalla clinica al tribunale, l’autrice offre uno strumento operativo per operatori e vittime, offrendo la consapevolezza per riconoscere i segnali d’allarme e ricostruire legami sani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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