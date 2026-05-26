Atlante - storie e volti di paese | a Turi una mostra diffusa per la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia
Durante la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia a Turi, si svolge una mostra diffusa intitolata “Atlante - storie e volti di paese”. L’esposizione si inserisce nel programma della manifestazione, in programma dal 5 al 7 giugno 2026. La mostra propone un percorso espositivo che coinvolge diverse location del paese, integrando l’arte con le tradizioni locali. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e si estende in vari spazi pubblici.
L’arte entra nel cuore della 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (Ba) con un percorso espositivo diffuso che affianca il programma della manifestazione, in programma dal 5 al 7 giugno 2026. Tra le iniziative, torna l’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia”, giunta alla sua ottava edizione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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