La Procura di Bari ha contestato ai De Laurentiis, Luigi e Aurelio, il coinvolgimento nella vendita di Elia Caprile, passata dal Bari al Napoli per 2,2 milioni e rivenduta a 8 milioni. Le indagini riguardano presunte plusvalenze fittizie e una possibile bancarotta fraudolenta legata a questa operazione. La vicenda si concentra sulla gestione delle transazioni e sui valori attribuiti al portiere nel contesto delle pratiche di mercato del club.

La questione delle plusvalenze sulla vendita del portiere è al centro delle contestazioni mosse dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, indagati per bancarotta fraudolenta. Chiesta la liquidazione giudiziale della società calcistica Bari. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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© Bari.repubblica.it - Elia Caprile, il pasticciaccio del cartellino: dal Bari al Napoli per 2,2 milioni e rivenduto a 8

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