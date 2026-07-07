Durante la partita, l’arbitro ha annullato un gol, suscitando confusione tra i tifosi e i giocatori. Il commissario tecnico ha dichiarato di non comprendere la decisione di annullare la rete. La squadra argentina ha poi completato una rimonta, qualificandosi per i quarti di finale dopo un finale di partita ricco di eventi. La partita è ricordata come uno degli incontri più intensi di questo Mondiale.

In un match che rimarrà scolpito nella memoria di questo Mondiale, l’Argentina ha strappato il pass per i quarti di finale al termine di una rimonta incredibile, culminata in un finale di partita dove è successo letteralmente di tutto. Mentre i sudamericani celebravano il successo, il campo si trasformava in un teatro di tensioni altissime, con il c.t. dell’Egitto Hossam Hassan protagonista di un’esplosione di rabbia incontenibile. Pochi istanti prima del fischio finale, Hassan ha rivolto ripetutamente un gesto plateale all’arbitro francese François Letexier — le "braccia a X" — per denunciare un presunto atto di razzismo. Nonostante l'intervento di Momo Salah e della panchina nel tentativo di calmarlo, il tecnico è stato sanzionato con un cartellino giallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Egitto ha trovato il colpevole: l'arbitro. Il ct Hassan: "Non capisco il gol annullato"

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