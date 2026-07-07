Egitto-Argentina | rimonta incredibile da 0-2 a 3-2 i campioni in carica ai quarti!

Notizia in breve

L’Argentina ha vinto contro l’Egitto con un punteggio di 3-2, dopo essere rimasta sotto 0-2. La partita si è svolta ad Atlanta durante i Mondiali 2026, con i sudamericani che hanno completato una rimonta nel secondo tempo. La vittoria permette all’Argentina di qualificarsi ai quarti di finale. La fase a gironi si sta per concludere e questa gara ha segnato una delle più sorprendenti svolte del torneo.