Egitto-Argentina | rimonta incredibile da 0-2 a 3-2 i campioni in carica ai quarti!
L’Argentina ha vinto contro l’Egitto con un punteggio di 3-2, dopo essere rimasta sotto 0-2. La partita si è svolta ad Atlanta durante i Mondiali 2026, con i sudamericani che hanno completato una rimonta nel secondo tempo. La vittoria permette all’Argentina di qualificarsi ai quarti di finale. La fase a gironi si sta per concludere e questa gara ha segnato una delle più sorprendenti svolte del torneo.
Argentina batte Egitto in un’epica rimonta ai Mondiali 2026: il racconto della partita ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla chiusura della fase a gironi, l’Argentina ha dimostrato il proprio carattere superando l’Egitto con un’incredibile rimonta, chiudendo la partita sul punteggio di 3-2. I ragazzi di Scaloni affronteranno ora la Svizzera o la Colombia nei quarti di finale. Una partita ricca di emozioni. Sebbene l’Argentina fosse considerata favorita, è stato l’Egitto a sorprendere per primo. Al quindicesimo minuto, il team nordafricano è andato in vantaggio grazie a un colpo di testa perfetto di Ibrahim, servito da un preciso cross di Ashour. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argentina Comeback! Argentina 3-2 Egypt | Goldbridge Reacts
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