Il ritorno della ninfa nel paesaggio urbano. Dal 10 al 12 luglio 2026, gli imponenti spazi industriali del Gazometro di Roma accolgono EGERIA, un’installazione site specific che unisce arte visiva, memoria urbana e design interattivo. L’opera si inserisce all’interno di Videocittà Watercult 2026, l’edizione annuale dedicata al tema dell’acqua che rinnova l’atteso appuntamento con il festival Videocittà. Il progetto è stato ideato e realizzato dagli studenti dei corsi di Interactive Media Design e Sound Design dell’Istituto Europeo di Design di Roma, sotto l’attento coordinamento della visual artist Alice Felloni e del sound designer Giulio Maresca. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - EGERIA al Gazometro: l’installazione immersiva IED per Videocittà 2026

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