Educazione digitale a scuola | ecco il piano triennale MIM-INDIRE su social e IA

È stato avviato un nuovo percorso di educazione digitale rivolto al personale scolastico, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con INDIRE. Il piano triennale si concentra sull’uso consapevole dei social media, sulla prevenzione del cyberbullismo e sul benessere online. Include anche l’insegnamento del pensiero critico riguardo all’intelligenza artificiale e ai social network. L’obiettivo è migliorare l’educazione digitale tra gli insegnanti e il personale scolastico.

Parte un nuovo percorso di educazione digitale rivolto al personale scolastico, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito insieme a INDIRE. Il progetto punta su uso consapevole dei social, prevenzione del cyberbullismo, benessere online e pensiero critico. Si tratta di un piano triennale che rientra nella più ampia formazione per il rispetto e la parità di genere, a cui ha già aderito oltre la metà delle scuole italiane.Come funziona il nuovo percorso di educazione digitaleIl piano di educazione digitale coinvolge tutte le figure professionali della scuola. L'attenzione principale va alle secondarie di secondo grado. La struttura prevede una fase introduttiva comune, seguita da fasi differenziate per profilo ed esperienza. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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