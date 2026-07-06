Scuola arriva il percorso triennale sull’educazione digitale MIM-INDIRE

È stato avviato un percorso triennale sull’educazione digitale, promosso dal progetto MIM-INDIRE, che mira a rafforzare il ruolo delle scuole nell’educazione al rispetto e alla parità di genere. Oltre la metà delle scuole italiane ha aderito, con una forte partecipazione soprattutto nelle aree del Paese più problematiche. Il progetto si concentra sull’insegnamento delle competenze digitali e sulla promozione di valori di uguaglianza.

Il Progetto formativo MIM-INDIRE volto a “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere” ha registrato la partecipazione di oltre la metà delle scuole, con un elevato numero di adesioni nelle aree del Paese con maggiori criticità. Per dare ulteriore concretezza a quanto previsto nelle nuove Linee guida sulla Educazione civica, il MIM ha approfondito, con INDIRE, i temi dell’educazione digitale, dell’uso consapevole degli strumenti digitali, e in particolare dei social. Si aggiunge quindi al Piano formativo un percorso triennale orientato all’uso consapevole delle tecnologie come elemento di sviluppo della persona, coinvolgendo tutte le figure professionali della scuola, con particolare attenzione alle Scuole secondarie di II grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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