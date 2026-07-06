Educazione digitale parte il piano triennale MIM-INDIRE per i docenti Valditara | Ci facciamo carico della salute e dello sviluppo equilibrato della personalità dei nostri giovani

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre la metà delle scuole ha aderito a un progetto sull’educazione al rispetto e alla parità di genere, con una partecipazione particolarmente elevata nelle zone più difficili del Paese. Il piano triennale sull’educazione digitale, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’INDIRE, mira a formare i docenti e si focalizza sul benessere e lo sviluppo equilibrato dei giovani. Il ministro ha dichiarato che si impegna a tutelare la salute e la crescita delle nuove generazioni.

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Oltre la metà delle scuole ha partecipato al progetto sull’educazione al rispetto e alla parità di genere, con un’adesione massiccia soprattutto nelle aree più complesse del Paese. Il titolare del dicastero, Giuseppe Valditara, ha spiegato i contorni dell’iniziativa in un comunicato stampa: “L’introduzione del percorso triennale dedicato all’educazione digitale sviluppa ulteriormente il nostro Piano per l’educazione alle relazioni e al rispetto, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei canali social e alla salvaguardia della salute dei giovani. È un obiettivo fondamentale che stiamo realizzando in coerenza con le nuove Linee guida sull’Educazione civica e le nuove Indicazioni nazionali”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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