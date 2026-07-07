Il Cai Valfurva ha pubblicato le regole per la sicurezza in montagna, in occasione delle escursioni nel territorio valtellinese. Le linee guida puntano a garantire un’esperienza sicura e responsabile per chi si avventura sui sentieri. La pubblicazione si rivolge a escursionisti di ogni livello, sottolineando l’importanza di preparazione, attenzione alle condizioni meteo e rispetto delle norme di comportamento. La finalità è ridurre i rischi e promuovere la cultura della sicurezza tra gli appassionati di montagna.

Valfurva (Sondrio) – Il Cai Valfurva e la sicurezza in montagna. Passeggiare o inerpicarsi lungo i magnifici sentieri presenti in tutto il territorio valtellinese è un’esperienza fantastica perché permette di ammirare paesaggi mozzafiato di rara bellezza. Ma bisogna farlo in assoluta sicurezza, seguendo le norme di comportamento del “buon alpinista”, senza andare a mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Avere la consapevolezza, cioè, che in montagna non si scherza, bisogna salire con il giusto equipaggiamento e avendo sempre sotto controllo la situazione. Per questo il Cai Valfurva, uno dei più attivi in provincia di Sondrio e non solo, ha organizzato, domenica scorsa, una giornata dedicata all’introduzione all’alpinismo e alla sicurezza sulle montagne e sulle vie ferrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco le regole del “buon alpinista”: montagna sicura con il Cai Valfurva

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