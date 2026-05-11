Cinema di montagna a Desenzano | il Cai porta le vette sul grande schermo

A Desenzano si terrà un evento dedicato al cinema di montagna organizzato dal Cai, che presenterà una selezione di film provenienti dalla Cineteca del gruppo. Durante la proiezione si discuterà delle connessioni tra le spedizioni storiche in alta quota e le immagini fotografiche realizzate in situ. L’iniziativa coinvolgerà il pubblico interessato a scoprire le opere e le storie legate alle montagne, offrendo un approfondimento visivo e culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali film della Cineteca del Cai verranno proiettati a Desenzano?. Come si collegano le spedizioni storiche alla fotografia in alta quota?. Dove si terranno le serate dedicate alle grandi vette mondiali?. Perché l'ingresso alla rassegna Pellicole Verticali è gratuito per tutti?.? In Breve Programma: Italia K2 il 15 maggio, Dhaulagiri il 5 giugno, Everest il 12 giugno.. Luogo: proiezioni gratuite presso la sala cinematografica dell'oratorio Paolo VI a Desenzano.. Contenuto: film tratti dalla Cineteca centrale del Cai per valorizzare il patrimonio visivo.. Contesto: rassegna segue precedenti incontri sulla fotografia in alta quota organizzati dal Cai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema di montagna a Desenzano: il Cai porta le vette sul grande schermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Erri De Luca sfida il grande schermo: debutto a Cannes tra le vetteLo scrittore Erri De Luca partecipa al film La Vie d’une Femme, opera della regista francese Charline Bourgeois-Tacquet selezionata per la... Serate di cinema muto, sul grande schermo "La madre"Prosegue a Cinemazero il ciclo Serate di Cinema muto, lo storico appuntamento dedicato ai capolavori centenari della settima arte, realizzato in... Argomenti più discussi: Mountain Film Lab, una scuola per giovani professionisti del cinema di montagna; Nasce il Mountain Film Lab, scuola di cinema di montagna per under 35; Il cinema di montagna e sulla montagna ha un nuovo laboratorio, tra Valle d'Aosta e Abruzzo; Mountain Film Lab, presentato il nuovo laboratorio dedicato al cinema di montagna. ?Il cinema di montagna ed i suoi protagonisti,i tesori di Castelfranco Veneto e la prima pilota donna di elicottero Nel Settimanale Tgr di sabato 9 maggio, alle 12.25 su @RaiTre e @RaiPlay ? raiplay.it/dirette/rai3 ? rainews.it/tgr/rubriche/i… x.com I film direttamente in streaming sono film TV o film direttamente in video? reddit