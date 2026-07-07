È stata presentata la maglia celebrativa del centenario della squadra di calcio. La divisa, che unisce elementi d’arte e tradizione sportiva, è stata mostrata in una sala dell’hotel locale, attirando l'attenzione di tifosi e media. Dopo l’esposizione delle nuove divise, sono iniziati i primi commenti e fotografie ricordo. La società ha sottolineato che la maglia rispetta la tradizione storica del club, mantenendo un legame con il passato e la cultura della squadra.

FIRENZE La curiosità e le foto ricordo davanti alle nuove divise e poi subito i primi commenti. Nella sala da ballo al primo piano del magnifico Hotel St. Regis (dove ieri la Fiorentina ha aperto al pubblico la mostra dedicata alle maglie del centenario griffate Joma ) è stato un continuo via vai di tifosi desiderosi di osservare da vicino la casacca viola e quella bianca da trasferta. E, ascoltando la voce della gente, è emerso un filo conduttore ben preciso: il giudizio è stato nel complesso molto positivo. A convincere sono state soprattutto la sobrietà delle linee e il richiamo alla storia del club, senza eccessi ma con dettagli capaci di raccontare Firenze e i suoi cento anni di calcio: "La maglia mi piace, è pulita", ha spiegato Lorenzo Paggetti, che tra le due ha scelto senza esitazioni la seconda divisa bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la maglia del Centenario. Arte e calcio, la Viola è storia: "Rispettata la nostra tradizione"

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