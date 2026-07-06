La Fiorentina mette in mostra la nuova maglia del centenario | Anche l’arte si indossa

Oggi è stata presentata la nuova maglia del centenario della Fiorentina, con lo slogan «Anche l’arte si indossa». Contestualmente, è stato inaugurato il nuovo sponsor tecnico, Joma, che vestirà la squadra nei prossimi quattro anni, con possibilità di rinnovo. Joma è tornata a collaborare con il club dopo aver collaborato tra il 2012 e il 2015.

Inaugurato oggi il nuovo corso di Joma, il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina per i prossimi quattro anni (più opzione di rinnovo), già partner del club viola dal 2012 al 2015. «Anche l’arte si indossa» è infatti il titolo della mostra organizzata dall’azienda spagnola e dalla Fiorentina per il lancio delle maglie per le partite in casa e in trasferta, che indosseranno Kean e compagni nella stagione 202627. Già da giorni per la città campeggiavano poster di De Gea (che ha Joma anche come sponsor personale), Mandragora, Ndour, Fagioli e Ranieri con abiti rinascimentali a pubblicizzare l’evento, riprodotti anche all’interno della mostra con indosso invece le nuove maglie. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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