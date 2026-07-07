Tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’era anche Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantautore. La modella si è presentata alla cerimonia insieme al suo attuale compagno, William Djoko. Pellegrinelli ha partecipato alla celebrazione, mantenendo un rapporto stretto con la figlia del cantante. La presenza di Pellegrinelli è stata notata come segno di un legame duraturo con l’erede della famiglia.

Tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’era anche un’ospite che ha attirato l’attenzione più di altri. Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha partecipato alla cerimonia insieme al compagno William Djoko, a conferma del rapporto speciale che la lega alla primogenita del cantante. Un affetto nato durante gli anni vissuti insieme come famiglia e rimasto intatto anche dopo la separazione da Eros avvenuta nel 2019. Già in passato entrambe avevano raccontato pubblicamente il loro rapporto. Dopo la separazione tra il padre e Marica, Aurora aveva spiegato: “Marica è la madre dei miei fratelli, le voglio bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È stata ‘mia figlia’ per dieci anni. La considero un dono”: l’ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli presente alle nozze di Aurora

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Temi più discussi: Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita; Eros e Michelle al matrimonio della figlia Aurora ed è subito deja-vu (delle nozze e la loro luna di miele); Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sguardi complici al matrimonio della figlia Aurora. I fan sognano il ritorno: Una favola bellissima.

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