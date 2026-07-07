È stata ‘mia figlia’ per dieci anni La considero un dono | l’ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli presente alle nozze di Aurora

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’era anche Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantautore. La modella si è presentata alla cerimonia insieme al suo attuale compagno, William Djoko. Pellegrinelli ha partecipato alla celebrazione, mantenendo un rapporto stretto con la figlia del cantante. La presenza di Pellegrinelli è stata notata come segno di un legame duraturo con l’erede della famiglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’era anche un’ospite che ha attirato l’attenzione più di altri. Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha partecipato alla cerimonia insieme al compagno William Djoko, a conferma del rapporto speciale che la lega alla primogenita del cantante. Un affetto nato durante gli anni vissuti insieme come famiglia e rimasto intatto anche dopo la separazione da Eros avvenuta nel 2019. Già in passato entrambe avevano raccontato pubblicamente il loro rapporto. Dopo la separazione tra il padre e Marica, Aurora aveva spiegato: “Marica è la madre dei miei fratelli, le voglio bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ramazzotti.

200 stata 8216mia figlia8217 per dieci anni la considero un dono l8217ex moglie di eros ramazzotti marica pellegrinelli presente alle nozze di aurora
© Ilfattoquotidiano.it - “È stata ‘mia figlia’ per dieci anni. La considero un dono”: l’ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli presente alle nozze di Aurora
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mia sorella è sparita con 200.000€: Mia figlia di 8 anni ha svelato la scioccante verità

Video Mia sorella è sparita con 200.000€: Mia figlia di 8 anni ha svelato la scioccante verità

Notizie e thread social correlati

Aurora Ramazzotti: alle nozze presenti anche Giulio Berruti e Marica PellegrinelliAurora Ramazzotti si è sposata in Sicilia con Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare.

Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: «Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita»Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, c’era anche Marica Pellegrinelli con il suo compagno.

Temi più discussi: Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita; Eros e Michelle al matrimonio della figlia Aurora ed è subito deja-vu (delle nozze e la loro luna di miele); Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sguardi complici al matrimonio della figlia Aurora. I fan sognano il ritorno: Una favola bellissima.

eros ramazzotti marica è stata mia figliaAnche l’ex moglie di Eros Ramazzotti alle nozze di Aurora e Goffredo: la sposa posa con Marica Pellegrinelli e il compagnoAl matrimonio di Aurora Ramazzotti non poteva mancare Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di suo papà Eros. Anche la modella bergamasca è volata in Sicilia per la cerimonia che lo scorso sabato 4 luglio ... gossip.it

eros ramazzotti marica è stata mia figliaMarica Pellegrinelli al matrimonio di Aurora Ramazzotti, è rimasta al castello anche il giorno dopoMarica Pellegrinelli non era solo al matrimonio di Aurora Ramazzotti, è rimasta al castello anche il giorno dopo ... ultimenotizieflash.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web