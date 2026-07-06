Alle nozze di Aurora Ramazzotti c' era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko | Le vorrò sempre bene avrà sempre un posto nella mia vita
Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, c’era anche Marica Pellegrinelli con il suo compagno. La modella ha detto che vorrà sempre bene al cantante e che avrà un posto nella sua vita. La rottura tra i due non è mai stata spiegata pubblicamente e, in passato, Pellegrinelli aveva commentato che non è mai facile separarsi.
I motivi della rottura tra Eros e Marica non sono mai stati resi noti. Ma lei, parlando del cantante, qualche tempo fa aveva dichiarato: «Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli. È una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso». E ad unirli, oltre ai loro due figli, c'è Aurora. Che peraltro ha un legame speciale con Raffaela Maria, la primogenita del padre e di Pellegrinelli. E infatti quando la sua prima sorella ha compiuto 12 anni, Aurora le ha dedicato un tenero messaggio social: «Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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