Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, c’era anche Marica Pellegrinelli con il suo compagno. La modella ha detto che vorrà sempre bene al cantante e che avrà un posto nella sua vita. La rottura tra i due non è mai stata spiegata pubblicamente e, in passato, Pellegrinelli aveva commentato che non è mai facile separarsi.

I motivi della rottura tra Eros e Marica non sono mai stati resi noti. Ma lei, parlando del cantante, qualche tempo fa aveva dichiarato: «Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli. È una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso». E ad unirli, oltre ai loro due figli, c'è Aurora. Che peraltro ha un legame speciale con Raffaela Maria, la primogenita del padre e di Pellegrinelli. E infatti quando la sua prima sorella ha compiuto 12 anni, Aurora le ha dedicato un tenero messaggio social: «Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: «Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita»

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