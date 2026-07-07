Aurora Ramazzotti si è sposata in Sicilia con Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare. Alla cerimonia erano presenti anche attori e amici, tra cui Giulio Berruti e Marica Pellegrinelli. L'evento ha visto una grande partecipazione e un allestimento curato nei dettagli. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli dell'organizzazione o sui partecipanti. La coppia ha confermato pubblicamente il matrimonio attraverso i propri canali social.

Lo scorso weekendsi è sposata in Sicilia Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Ha organizzato un grande matrimonio per dire ‘Per sempre sì’a Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare. Nelle foto che circolano sul web, e condivise anche dai vip stessi,Eros e Michelle appaiono felici e sorridentie sembra che dei loro ex o dei loro compagni non vi è alcuna traccia. Infatti nei giorni precedenti si è parlato molto diGiulio Berruti e sull’incertezza della sua presenza.Lui in quei giorni ha condiviso una serie di scatti dove sembrava fosse altrove e anche Michelle non ha postato alcuna foto con lui. Dunque si è pensato che alla fine abbia deciso di fare un passo indietro e di lasciare Aurora festeggiare con i propri genitori, uniti come un tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Aurora Ramazzotti: alle nozze presenti anche Giulio Berruti e Marica Pellegrinelli

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Nozze Aurora Ramazzotti: Michelle ed Eros insieme in Sicilia! Il video che tutti aspettavano

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Temi più discussi: Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: le foto del matrimonio in Sicilia; Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti al loro matrimonio con Aurora (1998, foto a sinistra) e oggi alle nozze della loro figlia (foto a destra) #michellehunziker #erosramazzotti #5luglio2026 #auroraramazzotti x.com

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