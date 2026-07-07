Aurora Ramazzotti | alle nozze presenti anche Giulio Berruti e Marica Pellegrinelli

Da ildifforme.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Aurora Ramazzotti si è sposata in Sicilia con Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare. Alla cerimonia erano presenti anche attori e amici, tra cui Giulio Berruti e Marica Pellegrinelli. L'evento ha visto una grande partecipazione e un allestimento curato nei dettagli. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli dell'organizzazione o sui partecipanti. La coppia ha confermato pubblicamente il matrimonio attraverso i propri canali social.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scorso weekendsi è sposata in Sicilia Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Ha organizzato un grande matrimonio per dire ‘Per sempre sì’a Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare. Nelle foto che circolano sul web, e condivise anche dai vip stessi,Eros e Michelle appaiono felici e sorridentie sembra che dei loro ex o dei loro compagni non vi è alcuna traccia. Infatti nei giorni precedenti si è parlato molto diGiulio Berruti e sull’incertezza della sua presenza.Lui in quei giorni ha condiviso una serie di scatti dove sembrava fosse altrove e anche Michelle non ha postato alcuna foto con lui. Dunque si è pensato che alla fine abbia deciso di fare un passo indietro e di lasciare Aurora festeggiare con i propri genitori, uniti come un tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

aurora ramazzotti alle nozze presenti anche giulio berruti e marica pellegrinelli
© Ildifforme.it - Aurora Ramazzotti: alle nozze presenti anche Giulio Berruti e Marica Pellegrinelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nozze Aurora Ramazzotti: Michelle ed Eros insieme in Sicilia! Il video che tutti aspettavano

Video Nozze Aurora Ramazzotti: Michelle ed Eros insieme in Sicilia! Il video che tutti aspettavano

Notizie e thread social correlati

C’erano anche Marica Pellegrinelli e Giulio Berruti al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo CerzaAl matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza hanno partecipato anche Marica Pellegrinelli e Giulio Berruti.

Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: «Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita»Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, c’era anche Marica Pellegrinelli con il suo compagno.

Temi più discussi: Alle nozze di Aurora Ramazzotti c'era anche Marica Pellegrinelli con il compagno William Djoko: Le vorrò sempre bene, avrà sempre un posto nella mia vita; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: le foto del matrimonio in Sicilia; Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti.

aurora ramazzotti aurora ramazzotti alle nozzeInvitati alle nozze di Aurora Ramazzotti bloccati in Sicilia, la sposa: Sciopero aereo ed eruzione dell’EtnaDisavventura per gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si è tenuto nel weekend del 5 e 6 luglio in Sicilia ... fanpage.it

aurora ramazzotti aurora ramazzotti alle nozzeAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si lanciano in un ballo sensuale alle nozze: lei cambia look e si esibisce, subito partono i gossip su Ballando, guardaAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si lanciano in un ballo sensuale alle nozze: lei cambia look e si esibisce, partono i gossip su Ballando ... gossip.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web