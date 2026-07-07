C’è una parte di potere che non si vede mai: sta nelle luci, nelle inquadrature, nelle parole giuste al momento giusto. E a volte ha il volto di una donna capace di restare un passo indietro, mentre tutti guardavano il palcoscenico. In queste ore, Milano si ferma per una scomparsa che tocca anche una delle famiglie più note d’Italia. Per anni è stata la mano discreta che ha plasmato l’immagine pubblica, politica e imprenditoriale di un leader che ha segnato un’epoca. Un lavoro fatto di dettagli, intuizioni e nervi saldi, quando la comunicazione non era ancora la macchina scientifica di oggi. Ora, però, quella regia silenziosa si è spenta. L’annuncio e il dolore della famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - È morta Mity Simonetto, storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi: la carriera, gli aneddoti e i funerali

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