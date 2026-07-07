È morta Mity Simonetto storica consulente di Silvio Berlusconi

Mity Simonetto, ex consulente di immagine di un ex presidente del Consiglio, è morta a 77 anni. Fino al 2010 ha gestito la comunicazione di un noto politico. La famiglia ha comunicato la sua scomparsa, ricordandola come una delle prime consulenti d’immagine in Italia e collaboratrice per vent’anni con l’ex premier.

È morta a 77 anni Matilde ‘Mity’ Simonetto, fino al 2010 responsabile dell’immagine e della comunicazione di Silvio Berlusconi. L’ha annunciato la famiglia in una nota, ricordando che Simonetto è stata tra le prime consulenti d’immagine in Italia e, per 20 anni, ha collaborato con l’ex premier. «Professionista di grande competenza, lo ha affiancato con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici. Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori». I funerali saranno celebrati mercoledì 8 luglio alle ore 15. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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