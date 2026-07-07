È morta Mity Simonetto per quasi vent’anni consulente d’immagine di Silvio Berlusconi | il ricordo della famiglia

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mity Simonetto, 78 anni, è morta. È stata consulente d’immagine di un noto ex premier per quasi vent’anni. La sua carriera si è svolta principalmente nel settore della comunicazione, lavorando dietro le quinte. La famiglia ha confermato la scomparsa.

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Dopo una lunga carriera trascorsa dietro le quinte della comunicazione, è morta a 78 anni Matilde “Mity” Simonetto, consulente d’immagine che per quasi vent’anni ha affiancato Silvio Berlusconi. A comunicarlo è stata la famiglia: “Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori”. L’ultimo saluto si terrà mercoledì 8 luglio alle 15 nella chiesa di San Camillo, a Milano. Il suo nome è legato soprattutto al lungo rapporto professionale con il fondatore di Fininvest e di Forza Italia, ma Simonetto è stata anche una delle prime donne in Italia a occuparsi in modo strutturato di immagine pubblica e comunicazione personale, quando questa professione era ancora poco conosciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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