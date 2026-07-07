Mity Simonetto, nota come consulente ombra di Silvio Berlusconi per due decenni, è morta ieri all’età di 77 anni. La sua attività si è concentrata fino al 2010, inclusa la partecipazione agli spot legati alla sua discesa in campo. La famiglia ha comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli.

È morta ieri all’età di 77 anni Matilde “Mity” Simonetto, per vent’anni (fino al 2010) consulente ombra di Silvio Berlusconi. “Con profondo dolore, la famiglia comunica che ieri, 6 luglio 2026, si è spenta Matilde ‘Mity’ Simonetto. Tra le prime consulenti d’immagine in Italia e, per vent’anni, responsabile dell’immagine e della comunicazione del presidente Silvio Berlusconi. Professionista di grande competenza, lo ha affiancato con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici”, si legge in una nota della famiglia. “ Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - È morta Mity Simonetto, per 20 anni consulente ombra di Berlusconi. Dagli spot della discesa in campo sempre al fianco del Cav

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