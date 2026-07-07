È morta Mity Simonetto per 20 anni consulente ombra di Berlusconi Dagli spot della discesa in campo sempre al fianco del Cav
Mity Simonetto, nota come consulente ombra di Silvio Berlusconi per due decenni, è morta ieri all’età di 77 anni. La sua attività si è concentrata fino al 2010, inclusa la partecipazione agli spot legati alla sua discesa in campo. La famiglia ha comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli.
È morta ieri all’età di 77 anni Matilde “Mity” Simonetto, per vent’anni (fino al 2010) consulente ombra di Silvio Berlusconi. “Con profondo dolore, la famiglia comunica che ieri, 6 luglio 2026, si è spenta Matilde ‘Mity’ Simonetto. Tra le prime consulenti d’immagine in Italia e, per vent’anni, responsabile dell’immagine e della comunicazione del presidente Silvio Berlusconi. Professionista di grande competenza, lo ha affiancato con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici”, si legge in una nota della famiglia. “ Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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